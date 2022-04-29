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Dünya

ABD Kongresi onayladı! İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı...

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan tasarıyı onayladı. Söz konusu yasa 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

AA29 Nisan 2022 Cuma 18:03 - Güncelleme:
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Daha önce Senato'nun onayını alan "Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme-Kiralama Yasası", Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada 10 vekilin "hayır" oyuna karşı 417 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

İkinci Dünya Savaşı döneminde uygulamaya konulan "Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı" hayata geçirecek tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunuldu.

- YASA 1941'DE KULLANILMIŞTI

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

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