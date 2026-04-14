  • ABD kongresinde deprem: İstifa kararı gündemi alt üst etti
ABD kongresinde deprem: İstifa kararı gündemi alt üst etti

ABD'li Kongre üyesi Eric Swalwell, hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarının ardından ABD Temsilciler Meclisi'deki görevinden istifa edeceğini açıkladı.

14 Nisan 2026 Salı 21:04
Swalwell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.

Hakkındaki iddiaların "yanlış" olduğunu ve bunlarla "mücadele edeceğini" savunan Swalwell, "geçmişteki hatalı seçimlerinden" dolayı ailesinden, çalışanlarından ve temsil ettiği seçmen kitlesinden özür diledi.

Swalwell, "Fakat görevlerime dikkatimi vermemek de seçmenlerime yanlış yapmak olur. Bu nedenle Kongredeki görevimden istifa etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

CNN televizyonunun 11 Nisan'daki haberinde, 4 kadının, Swalwell'e cinsel taciz suçlaması yönelttiği iddia edilmişti.

Kadınlar arasında yer alan eski bir çalışanı, Swalwell'in 2024'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve vücudunda morluklar bıraktığını öne sürmüştü.

