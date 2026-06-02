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Dünya

ABD Kongresi'nde “Filistin” sesleri yankılandı: Marco Rubio'ya soykırım tepkisi

ABD Kongresi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuşması sırasında salonda Filistin sesleri yankılandı. ABD'nin katil İsrail'e destek vermesi nedeniyle göstericiler Rubio'ya tepki gösterdi. Rubio, saatler önce Senato'da da USAID fonlarının kesilmesi nedeniyle de tepkilerin odağı olmuştu.

AA2 Haziran 2026 Salı 22:33 - Güncelleme:
ABD Kongresi'nde “Filistin” sesleri yankılandı: Marco Rubio'ya soykırım tepkisi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'de art arda gerçekleşen protestolarla zor anlar yaşadı. Rubio, Trump yönetiminin 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili ifade verdiği sırada eylemcilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Aynı gün içinde hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde protesto edilen Rubio, ABD'nin İsrail politikasına yönelik artan öfkenin doğrudan muhatabı oldu.

RUBIO'NUN AÇILIŞ KONUŞMASINA İSRAİL PROTESTOSU DAMGA VURDU

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili olarak Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi önünde ifade verdi.

Dışişleri Bakanı Rubio'nun Komitedeki açılış konuşmasına başlamasının hemen ardından salona giren bazı eylemciler, protesto gösterisinde bulundu.

Bir erkek protestocunun, "İsrail'e destek verme, Filistinliler hala bir soykırıma uğruyor. Şimdi de Lübnan'da katliam yapıyorlar." dediği duyuldu.

EYLEMCİLER SLOGAN ATARAK SALONDAN ÇIKARILDI

ABD'nin İsrail ile işbirliğini protesto eden eylemciler, bir süre slogan attıktan sonra salondan çıkarıldı.

Rubio, saatler önce ABD Senatosunda, konuşma yapacağı salonun koridorunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) dış yardım fonlarının sonlandırılması nedeniyle protesto edilmişti.

  • Marco Rubio
  • İsrail protestosu
  • ABD Kongresi
  • Filistin soykırımı
  • USAID

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