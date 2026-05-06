İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2367
  • EURO
    53,1241
  • ALTIN
    6805.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Kongresi'nde nükleer gerilim: İsrail'in sırları açıklansın
Dünya

ABD Kongresi'nde nükleer gerilim: İsrail'in sırları açıklansın

Washington'da İsrail'in nükleer kapasitesi tartışmalara neden oldu. ABD Temsilciler Meclisi'nden 30 Demokrat üye, Başkan Donald Trump yönetimine çağrıda bulunarak işgalci İsrail'in gizli tuttuğu nükleer silah programının resmen kabul edilmesini ve programa ilişkin tüm detayların açıklanmasını istedi. Mektupta, uranyum zenginleştirme kapasitesi ve olası kullanım senaryolarına dair bilgilerin paylaşılması talep edildi.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
ABD Kongresi'nde nükleer gerilim: İsrail'in sırları açıklansın
ABONE OL

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro önderliğindeki 30 Demokrat, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ortak mektup yazdı.

Mektupta, İsrail'in 1950'lerin sonlarında gizlice başlattığı bilinen ancak varlığını resmen kabul etmediği nükleer silah programı ele alındı.

İran'a 28 Şubat'ta düzenlenen saldırılarla başlayan savaş ortamında Washington yönetiminin, İsrail'in nükleer silah programına ilişkin sessizliğinin "savunulamaz" olduğu belirtilen mektupta, Kongrenin "Orta Doğu'daki nükleer dengeler hakkında tam bilgi sahibi olmakla sorumlu olduğu" vurgulandı.

Mektupta, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin nükleer programlarını kısıtlama söylemlerine karşı İsrail'in nükleer silah programının varlığını kabul etmeyen ABD'nin "güvenilirliğinin azaldığı" ifade edildi.

Hükümete, İsrail'in programı hakkında bildiklerini aktarması çağrısı yapılan mektupta, uranyum zenginleştirme kapasitesi, kullanılan materyalin üretim yeri ve nükleer silahların mevcut savaşta hangi durumlarda kullanılacağının ABD'ye bildirilip bildirilmediği gibi detayların da paylaşılması istendi.

WP'ye konuşan hükümet yetkilileri de Trump yönetiminden bazı kişilerin, mevcut gerilimin nükleer boyuta tırmanması konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.