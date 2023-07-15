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Dünya

ABD Kongresinden Rusya'ya Tahıl Koridoru Anlaşması tepkisi

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ortak açıklamayla Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz'da dolacak süresinin uzatılmasına karşı çıkmasını kınadı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
ABD Kongresinden Rusya'ya Tahıl Koridoru Anlaşması tepkisi
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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Rusya'nın tahıl anlaşmasına yönelik tutumuna ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Komitenin internet sitesinde paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmayı reddetmesini kınıyoruz. Bu girişim şimdiden 950 güvenli sefere, Ukrayna limanlarından 30 milyon tondan fazla tahıl, gübre ve gıda maddesinin 40'tan fazla ülkeye taşınmasına olanak sağladı. Rusya'nın uzlaşmaması bu başarılı girişimi riske atarken Moskova'nın gıdayı bir savaş silahı olarak kullanmak istediğini gösteriyor. Rusya'nın bu uzlaşmazlığı kıtlık, gıda fiyatlarında artış ve insanların acı çekme riskini artırıyor."

- KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.

Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.

  • Rusya
  • Tahıl Koridoru Anlaşması

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