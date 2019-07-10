27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6991
  • 6,422
  • 257.819
  • 98585.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Kongresine bağlı kuruluş açıkladı: Saldırılara karşı savunmasızız

ABD Kongresi'ne bağlı Araştırma Servisi'nin nükleer politika uzmanı Amy Wolf, ABD'nin sadece Rusya'nın yeni süpersonik füze sistemi Avangard'a değil, aynı zamanda kıtalararası balistik füzelere karşı da savunmasız olduğunu belirtti.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Washington'un önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşma yapan Wolf, ABD’nin sadece Rusya’nın yeni süpersonik füze sistemi Avangard’a değil, aynı zamanda kıtalararası balistik füzelere karşı da savunmasız olduğunu kaydetti.
 
Wolf, “Rusya’nın Avangard’ı test ettiği Aralık 2018’de evdeydim ve haberleri izliyordum. Oradakiler ‘Tanrım, onlar bu füzeyi test etti ve ondan kendimizi savunamıyoruz’ diye çok üzgündü. Ancak biz Rusya ya da Çin’in hızlı uçan sıradan balistik füzelerine karşı da savunmasızız” diye konuştu.
 
ABD’nin bu konuda ‘caydırıcılık yöntemiyle ilgilendiğini’ söyleyen Wolf, “Nükleer caydırıcılık, Rusya ve Çin’den gelen tehditler konusunda geniş bilgiye sahipseniz, onların manevra kabiliyeti olan savaş başlıkları yapabildikleri sizin için yeni ve korkutucu bir şey değil. Ancak kendileri için çalıştığım insanların birçoğunun ve bu ülkedeki insanların çoğunun bu konuda yeterince eğitilmiş olmadıklarını ve bu nedenle Rusya ve Çin’in bu alandaki olanaklarının korkutucu ve yeni olarak gördüklerini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
 
Amerikalı uzman, hal böyleyken ABD'nin konuşlandırdığı ve hem uzayda, hem de atmosferin çeşitli katmanlarında kısa, orta ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere ait savaş başlıklarını yok etmeyi amaçlayan füze savunma sisteminin hangi tehditlerden koruduğu konusuna ise açıklama getirmedi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu yeni 'yenilmez' silahlar arasında bulunan ve gelecek yıl ordunun hizmetine girmesi beklenen Avangard füzeleri, geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebiliyor ve ses hızının 20 katına ulaşabiliyor.
 
Rusya Savunma Bakanlığı geçen aralık ayında Avangard sistemine ait füzeyle atış testi gerçekleştirmiş, Orenburg Bölgesi'nden fırlatılan füze, 6 bin kilometre uzağında, Kamçatka yarımadasındaki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu.
 
(Sputnik)

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Irak dışişleri ve savunma bakanlarını kabul etti

Başkan Erdoğan, Irak dışişleri ve savunma bakanlarını kabul etti

Dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

Dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Feci kaza! Otobüsle minibüs çarpıştı

Feci kaza! Otobüsle minibüs çarpıştı

İşte Rusya'nın nükleer motorlu uçak gemisi

İşte Rusya'nın nükleer motorlu uçak gemisi

İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

Meghan Markle'dan sürpriz karar

Meghan Markle'dan sürpriz karar

Tarihi transfer çalımları

Tarihi transfer çalımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA