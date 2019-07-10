Washington'un önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşma yapan Wolf, ABD’nin sadece Rusya’nın yeni süpersonik füze sistemi Avangard’a değil, aynı zamanda kıtalararası balistik füzelere karşı da savunmasız olduğunu kaydetti.

Wolf, “Rusya’nın Avangard’ı test ettiği Aralık 2018’de evdeydim ve haberleri izliyordum. Oradakiler ‘Tanrım, onlar bu füzeyi test etti ve ondan kendimizi savunamıyoruz’ diye çok üzgündü. Ancak biz Rusya ya da Çin’in hızlı uçan sıradan balistik füzelerine karşı da savunmasızız” diye konuştu.

ABD’nin bu konuda ‘caydırıcılık yöntemiyle ilgilendiğini’ söyleyen Wolf, “Nükleer caydırıcılık, Rusya ve Çin’den gelen tehditler konusunda geniş bilgiye sahipseniz, onların manevra kabiliyeti olan savaş başlıkları yapabildikleri sizin için yeni ve korkutucu bir şey değil. Ancak kendileri için çalıştığım insanların birçoğunun ve bu ülkedeki insanların çoğunun bu konuda yeterince eğitilmiş olmadıklarını ve bu nedenle Rusya ve Çin’in bu alandaki olanaklarının korkutucu ve yeni olarak gördüklerini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.