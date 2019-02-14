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Omar'dan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi'ne tepki gösterdi

ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi İlhan Omar, geçmiş dönemlerde Güney Amerika ülkelerinde yaşanan iç savaşlarda payı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile tartıştı.

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Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Kongre'de Venezuela'daki son gelişmelerin tartışıldığı oturumda tanık olarak dinlenen Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ı eleştirdi.

Omar, ABD'nin dış politikasında savaş yanlısı tutumuyla tanınan Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde aşırı sağ hükümetleri desteklemek ve söz konusu ülkelerde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.

Abrams'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 1991'de Nikaragua'daki isyancıları finanse etmek için ambargo altındaki Iran'a silah satılmasındaki rolünü de hatırlatan Omar, Abrams'ın özellikle Soğuk Savaş sürecindeki savaş yanlısı politikalarını ve konuya ilişkin Kongreye yalan söylemesini eleştirdi.

75 BİN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İÇ SAVAŞA 'OLAĞANÜSTÜ BAŞARI' DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Omar, Abrams'ın tutumuna ve hakkındaki suçlamalara atıfta bulunarak, "Bu komite üyelerinin ya da Amerikan halkının (Abrams'ın) burada verdiği tanıklığa nasıl güveneceğini anlamıyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Omar, Abrams'ın Reagan hükümetinin 1979 ve 1992 yıllarında El Salvador'da solcu hükümete karşı aşırı sağcı askeri yönetimi destekleyerek 75 bin insanın öldüğü iç savaşı "olağanüstü başarı" olarak tanımlamasına sert tepki gösterdi.

Omar'ın, "Bizim gözetimimiz altında gerçekleşen katliamı 'olağanüstü başarı' olarak görüyor musun? Evet ya da hayır" şeklindeki sorusuna sert tepki gösteren Abrams ise Omar'ın kendisine "kişisel olarak saldırdığını ve sorusunun iğrenç olduğunu" ileri sürdü. 

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