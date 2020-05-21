İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7884
  • EURO
    7,4745
  • ALTIN
    381.552
  • BIST100
    102158
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak
Dünya

ABD, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Rusya'ya 200 solunum cihazı bağışlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya, yeni tip Koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için 200 solunum cihazı bağışlayacaklarını açıkladı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 00:27 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:27
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı tıbbi yardımlara ilişkin Twitter'den yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, salgınla mücadelede bağış ve yardım konusunda "global lider" olduğunu belirten Pompeo, 60 ülkeye 15 bin solunum cihazı göndermeyi planladıklarını duyurdu.

Rusya'ya da destek verdiklerini kaydeden Pompeo, "ABD, Rusya halkına Amerikan yapımı 200 solunum cihazı bağışlayacak." ifadesini kullandı.

Rusya da geçen ay "AN-124" tipi askeri kargo uçağı ile ABD'ye tıbbi malzeme göndermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın gönderilen desteği "şükranla" kabul ettiğini belirtmiş ancak ABD tarafı malzemelerin bağış olmadığını ve yapılan anlaşma kapsamında satın alındığını açıklamıştı.

Alçak provokasyon! İzmir'deki camilerden Çav Bella çaldılar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.