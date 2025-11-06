İSTANBUL 19°C / 15°C
Dünya

ABD, kritik mineral listesini güncelledi: 10'u da hayati öneme sahip

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülke ekonomisi ve ulusal güvenliği için önem arz eden kritik mineraller listesine 10 yeni madeni dahil etti. Açıklamada, listeye eklenen kritik minerallerin hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

6 Kasım 2025 Perşembe
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülke ekonomisi, ulusal güvenliği ve tedarik zinciri için hayati öneme sahip kritik minerallerin listesini güncelledi.

Ülkenin mineral tedarik zincirlerini güvence altına almak için uygulanacak stratejilere yön veren listeye, 10 yeni kritik mineral eklendi.

Gümüş, bakır, potaş, silikon, renyum, kurşun, uranyum, metalurjik kömür, fosfat ve bor, listeye yeni eklenen kritik mineraller oldu.

Böylece 2022'de 50 olan listedeki kritik minerallerin sayısı 60'a çıktı.

