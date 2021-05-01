İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mayıs 2021 Cumartesi / 19 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Kuzey Kore politikasının incelemesini tamamladı
Dünya

ABD, Kuzey Kore politikasının incelemesini tamamladı

Beyaz Saray, Kuzey Kore'ye ilişkin politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadasının tamamen nükleerden arındırılması olduğunu belirtti.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:12 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:14
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'a Pennsylvania ziyaretinde eşlik eden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bugün basında ABD'nin Kuzey Kore politikasına yönelik incelemesinin tamamlandığı haberlerinin sorulması üzerine Psaki, "Derinlemesine, titizlikle ve kapsamlı bir şekilde yürüttüğümüz Kuzey Kore politika incelemesini tamamladığımız haberlerini doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Bu süreçte dışarıdan birçok uzman ve eski yönetim yetkilileri ile görüştüklerin vurgulayan Psaki, "Biden yönetiminin amacı, Kore Yarımadasının nükleerden tamamen arındırılmasıdır. Daha önceki 4 yönetimin bu doğrultudaki çabalarının sonuç vermediğinin de farkındayız." diye konuştu.

ABD'nin politikasının ölçülü ve pratik olacağının altını çizen Psaki, "Politikamız büyük bir pazarlıktan karlı çıkmaya odaklanmayacak ya da stratejik sabra dayalı olmayacak. Politikamız, ölçülü ve pratik bir yaklaşım çağrısında bulunacak ve Kuzey Kore ile diplomasi yollarını arayacak." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.