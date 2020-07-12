ABD, Libya Petrol Kurumu'nun görevinin Hafter tarafından engellemesinden rahatsız

AA 12 Temmuz 2020 Pazar 20:44 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 20:44

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Elçilik, dış destekli çabaların Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) hayati görevini engellemesinden rahatsızlık duymaktadır ve bu çabalar Libya'da çatışma tehlikesini arttırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Rus) Wagner paralı askerlerinin NOC tesislerine düzenlediği baskınlar, ayrıca dış ülke başkentlerinde tasarlanan ve (Halife Hafter'in liderlik ettiği) sözde Libya ulusal ordusunun aktardığı çelişkili mesajlar, daha güvenli ve müreffeh bir gelecek için çabalayan tüm Libyalılara zarar vermektedir. Hayal kırıklığı yaratan bu eylemler, Libya'nın egemenliğinin korunması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Libyalıların ortak düşüncesi olan petrol gelirlerinin şeffaf yönetiminin desteklenmesi için elçiliğin, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve (Tobruk merkezli) Temsilciler Meclisi gibi sorumlu taraflarla çalışma kararlılığını engellemeyecek."

"Silahlarını bırakacak, dış manipülasyonları reddedecek ve çözümün parçası olmak için barışçıl diyalogda buluşacaklara kapının hala açık olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Ancak Libya ekonomisini baltalayanlar ve askeri gerilimi tırmandıranlar izole edilecekler ve yaptırım tehlikesiyle karşılaşacaklar." uyarısı yapıldı.

Halife Hafter'in liderlik ettiği sözde Libya ulusal ordusunun sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda, sundukları şartlar kabul edilene kadar petrol üretimini durdurmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Libya'da elde edilen "petrol gelirlerinin üçüncü bir ülkedeki banka hesabında toplanması" ve buradan dağıtılmasını şart koşan Hafter, "Libya Merkez Bankasının denetime girmesini" talep etmişti.