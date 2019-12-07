AFRICOM komutanı General Stephen Townsend, hava savunma sistemleri operatörlerinin İHA'ya ateş açmadan önce ABD tarafından kontrol edildiğini bilmediklerini düşündüğünü söyledi. Townsend, “Fakat şu an kime ait olduğunu biliyorlar ve iade etmeyi reddediyorlar. İHA'nın nerede olduğunu bilmediklerini söylüyorlar ama ben buna inanmıyorum” dedi.

ABD’ye göre hava savunma sistemlerini ya Rus ordusu için çalışan paralı askerler ya da Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu yönetiyordu ve İHA’nın Hafter karşıtı güçlere ait olduğunu sanmışlardı.

VOA'nın haberine göre Rus paralı askerlerinin Hafter adına hareket ettiği iddiaları arasında İHA’nın düşürülmesinin doğrulanması, Moskova’nın Libya’da artan gücünü de ortaya koyabilir. Öte yandan Libya’nın uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden bir yetkili Reuters haber ajansına konuştu. Yetkili de Rus paralı askerlerinin olaydan sorumlu olduğunu söyledi.

Reuters’a yazılı açıklama yapan Mutabakat Hükümeti’nin ABD ile ilişkilerinden sorumlu danışmanı Muhammed Ali Abdallah, ABD’ye ait insansız hava aracının, başkent Trablus’un 65 kilometre güneydoğusunda, Hafter denetimindeki Tarhuna’da düştüğünü söyledi. Abdallah, Libya Ulusal Ordusu’nda 1400’den fazla Rus paralı askerinin olduğunu savundu.

Uzlaşı hükümetiyle bağlantılı askeri yetkililer ve Batılı diplomatlar da Libya’da Rus paralı askerlerinin bulunduğunu doğruluyor.

Rus yetkililerse, yabancı ülkelerdeki askeri varlığında paralı askerlerden yararlandıkları iddialarını reddediyor ve çatışmalara katılan Rus varsa, bu vatandaşların gönüllü siviller olduğunu savunuyor. Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu yabancı desteği aldıklarını kabul etmiyor.