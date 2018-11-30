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ABD Libya'ya hava saldırısı düzenledi

ABD Afrika Komutanlığı, Libya'da düzenlediği hava saldırsında 11 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'da düzenlediği hava saldırısında 11 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Afrika Komutanlığı, Libya'nın El Uveynat bölgesinde, 29 Kasım 2018'de bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 11 AKİM militanı öldürüldü ve 3 araç imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sivil kaybına ilişkin şu ana kadar bilgi gelmediği öne sürüldü.

Saldırının, Libya'da örgüte karşı bu yıl yapılan üçüncü saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, bundan öncekinin 3 Haziran'da düzenlendiği ve 1 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Yerle kaynaklar, daha önce, bölgede kime ait olduğu tespit edilemeyen uçaklar tarafından yapılan saldırıda, 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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