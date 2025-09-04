İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

ABD mahkemesinden Google'a rekor para cezası: Karara itiraz edeceğiz

ABD'de mahkeme, kullanıcıların izinlerine rağmen Google'ın telefon uygulamalarından veri toplamasını gerekçe göstererek şirkete ağır para cezası kesti.

İHA4 Eylül 2025 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
ABD'de federal mahkeme, kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle Google'ın yaklaşık 425 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

ABD'de federal mahkeme, Google kullanıcılarının gizliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, Google'ın kullanıcıların gizlilik ayarlarını yapmış olsalar bile akıllı telefon uygulamalarını kullanımlarında bilgi topladığı gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ödemesine karar verdi. Açıklamada, "Bu dava, Google'ın kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemesiyle ilgilidir" denildi.

Google Sözcüsü Jose Castaneda yaptığı açıklamada, "Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız" dedi.

Bir grup kullanıcının Google'ın, Web ve Uygulama Etkinliği ayarındaki gizlilik güvencelerini ihlal ederek kullanıcıların mobil cihazlarına erişip verilerini topladığını, kaydettiğini ve kullandığını iddia ederek dava atmıştı. Yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısı ve 174 milyon cihazı kapsayan toplu dava, Temmuz 2020'de açılmış kullanıcılar 31 milyar dolardan fazla tazminat talep etmişlerdi.

