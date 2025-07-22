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Dünya

ABD, Martin Luther King suikastı belgelerini yayımladı

ABD'de Donald Trump yönetimi, Martin Luther King suikastıyla ilgili 230 binden fazla sayfadan oluşan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgelerini kamuoyuyla paylaştı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 00:43 - Güncelleme:
ABD, Martin Luther King suikastı belgelerini yayımladı
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, FBI tarafından toplanan ve 1977'den bu yana mahkeme kararıyla mühürlü tutulan belgelerin, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinde halkın erişimine açıldığı belirtildi.

Belgelerin 230 binden fazla sayfadan oluştuğu ifade edilen açıklamada, belgeler arasında FBI'ın Martin Luther King suikastına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ayrıntıları, olası şüphelilere dair değerlendirmeler, davanın ilerleyişini gösteren iç yazışmalara dair bilgilerin yer aldığı kaydedildi.

MARTİN LUTHER KİNG'İN ÇOCUKLARININ AÇIKLAMASI

Martin Luther King'in yayımlanmadan önce suikastla ilgili belgeleri inceleyen çocukları, açıklama yaptı.

King'in suikastının "on yıllardır kamuoyunun merakını cezbeden bir konu" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu dosyaların yayımlanmasıyla ilgilenenlerden, bunu empati, itidal ve ailemizin devam eden acısına saygı göstererek yapmalarını rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

KENNEDY SUİKASTI BELGELERİNE İLİŞKİN KARARNAME

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta eski Başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

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