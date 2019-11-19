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ABD masayı terk etti! Görüşmeler yarıda kaldı

ABD ile Güney Kore arasında, Kore Yarımadası'ndaki Amerikan silahlı kuvvetlerinin yol açtığı savunma maliyetinin paylaşılması için yürütülen görüşmelerin kesildiği bildirildi.

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ABD ile Güney Kore arasında, Kore Yarımadası'ndaki Amerikan silahlı kuvvetlerinin yol açtığı savunma maliyetinin paylaşılması için yürütülen görüşmelerin kesildiği bildirildi.
 
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, başkent Seul'de dün başlayan görüşmeler, ABD heyetinin masayı terk etmesi üzerine yarıda kaldı.
 
Görüşmelerde Amerikan heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Müzakereleri ve Anlaşmaları Baş Danışmanı James DeHart, yerel basına yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Kore ekibinin önerileri bizim eşit ve adil paylaşım talebimize yanıt verir nitelikte değildi." dedi.
 
DeHart, görüşmeleri sürdürmeyi istediklerini, Güney Kore tarafının daha makul bir paylaşım önerisi sunmalarını umduklarını belirtti.
 
Güney Kore heyetinin başındaki Jeong Eun-bo da tarafların teklifleri arasında farklar olduğunu kabul ederken, görüşmelerin ABD tarafının masayı terk etmesi nedeniyle kesildiğini ifade etti.
 
Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD, 1991 yılında imzalanan Özel Önlemler Anlaşmasına (ÖÖA) bir madde ekleyerek, savunma maliyet paylaşımını radikal şekilde değiştirmeyi istiyor. Biz ise paylaşımdaki artışın Güney Kore ve ABD'nin ÖÖA çerçevesinde 28 yıldır üzerinde uzlaştığı oranda olması gerektiğini savunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
ABD tarafının görüşmelerde Seul yönetiminin savunma maliyet paylaşımı içindeki payını 5 kat yükseltmeyi önerdiği iddia edildi.
 
Güney Kore'de halen ABD Kore Kuvvetleri (ISKF) komutası altında 28 bin 500 Amerikan askeri görev yapıyor. 

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