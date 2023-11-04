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Dünya

ABD meclisinde büyük skandal: Filistinlilerin sınır dışı edilmesi planlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Zinke, ülkede bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmelerine sebep olacak ve Filistin halkının ülkeye girişini yasaklayacak bir tasarı hazırlayarak meclise sundu.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 01:46 - Güncelleme:
ABD meclisinde büyük skandal: Filistinlilerin sınır dışı edilmesi planlanıyor
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke, Filistinlilerin ABD'ye vize almasını engelleyecek ve ülkede bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek yasa tasarısı hazırladı.

Cumhuriyetçi Zinke, güvenlik gerekçesini öne sürerek, Filistin pasaportu taşıyanların ABD'ye girişini engelleyecek ve ülkede vize ile bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmelerine yol açabilecek yasa tasarısını Temsilciler Meclisine sundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İçişleri Bakanlığı Sekreteri olarak görev yapan Zinke, "Aşırıcılıktan Koruma Yasası" adlı tasarıyı Amerikan vatandaşlarını güvende tutmak için hazırladığını ileri sürdü.

FİLİSTİN PASAPORTLARI GEÇERSİZ SAYILACAK

Kongre'deki 10 Cumhuriyetçi üyenin imza attığı tasarı için Zinke, "Koşullar, göç sistemimize yönelik tehditler ve dünyanın her yerindeki iltica, sığınma ve vize süreçlerini kötüye kullanan teröristlerin geçmişi göz önüne alındığında, bu tasarıdaki gereklilikler Amerikalıları güvende tutmak için zorunludur." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu tasarının yasalaşması durumunda ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Filistin pasaportuna sahip olanlara sığınma hakkı vermesi de engellenecek.

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