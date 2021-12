ABD medyasında çarpıcı analiz: Eskiden düşmanlardı, şimdi bir blok gibi davranıyorlar

star.com.tr 16 Aralık 2021 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:08

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Cinping, Çarşamba günü video konferans aracılığıyla çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

New York Times gazetesi, iki liderin, "Ukrayna, Tayvan ve diğer anlaşmazlıklar üzerindeki Batı baskısı karşısında dayanışma sergilediklerinin" ileri sürdü.

'BİR ZAMANLAR DÜŞMANDILAR, ABD'YE KARŞI BLOK GİBİ DAVRANIYORLAR'

New York Times'ın analizinde, "Bir zamanlar düşman olan Çin ve Rusya, Bay Şi ve Bay Putin altında her zamankinden daha sıkı bir ekonomik, askeri ve jeopolitik ortaklık kurdular. Her iki ülkenin de ABD ile çatışmaları derinleştikçe Amerikan etkisine karşı giderek artan bir blok gibi görünen bir ortaklık yürütüyorlar.' ifadelerine yer verildi.

Gazete, Rus ve Çinli liderlerin görüşmesinin, ABD Dışişleri Bakanının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Karen Donfried'in Moskova'yı ziyareti sırasında "yüksek riskli bir anda" gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Makalede ayrıca, Washington'un Ukrayna'daki ihtilafın diplomatik çözümüne ve Normandiya formatının çabalarına yardım sağlamaya hazır olduğunu dile getirildi.

'BAŞKA DOSTLARIMIZ VAR' SİNYALİ'

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları artırmakla tehdit ederken, Moskova'nın dünyada pek çok başka dostunun olduğunun sinyalini verdiği şeklinde yorumlandı.

Makaleye göre, Rusya Devlet Başkanı ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşme de benzer bir mesaj niteliğindeydi.

Rusya Devlet Başkanının Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Yury Ushakov, liderlerin görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Rusya ve Çin Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Şi Cinping'in Çarşamba günü yaptıkları bir buçuk saatlik görüşmede bölgesel ve küresel gündemin tüm acil konularını görüştüklerini söyledi.

Açıklamada, "Liderler ikili ilişkiler ve Avrupa'da Moskova'ya yönelik güvenlik garantilerinden Asya-Pasifik bölgesinde yeni ittifakların kurulmasına kadar uluslararası gündemin tüm acil konularını, görüştüler. Ayrıca Putin ve Şi Cinping, ikili ilişkiler ve gelecekteki görüşmeleri ele aldı. Bu toplantılardan biri Şubat 2022'de gerçekleşebilir.' ifadelerine yer verildi.

