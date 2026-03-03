ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dünya gündemindeki yerini koruyor.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, yaptığı analizde, Trump'ın İran'a saldırı kararı almasından önceki haftalarda ve sonrasındaki günlerde, Trump ve yönetiminin saldırıların neden gerekli olduğunu ve ABD'nin nihai hedefinin ne olduğunu gerekçelendirmek için zaman içinde değişen çeşitli açıklamalar yaptığını söylüyor.

CNN'e göre açıklamalar zaman zaman abartılı oldu ya da ABD istihbaratının değerlendirmeleriyle çelişti.

Analizde, sürekli değişen açıklamalara yer verilerek, "İlk saldırı dalgasının ardından Trump, ABD'ye yönelik "yakın bir tehditten" söz etti. Yönetim yetkilileri, ABD'nin, bölgede bulunan güçlerine yönelik İran kaynaklı olası saldırılara karşı harekete geçtiğini savundu. Ancak Pentagon'un Kongre'ye yaptığı bilgilendirmelerde, İran'ın ilk olarak kendisine saldırılmadıkça bir saldırı planlamadığı ifade edildi; bu da söz konusu iddialarla çelişti" deniliyor.

ABD'li bir senatörün, "Bu operasyonun hedefinin şimdiye kadar sanırım dört ya da beş kez değiştiğini gördük" yorumuna da analizde yer verildi.

CNN analizinde ise şu görüş dile getiriliyor: Trump'ın İran'da "büyük çaplı muharip operasyonlar" başlatma gerekçesini sürekli değiştirmesi özellikle dikkat çekici. Çünkü kendisi ve yönetimi, savaş başlamadan ve Amerikan askerlerinin hayatına mal olmadan önce kamuoyuna kapsamlı bir savaş gerekçesi sunmak için oldukça az zaman harcadı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise yayınladığı bir analizde "Trump'ın İran'la ilgili savaş hedeflerine dair çelişkili mesajlar vermesinin ardından, İran'a yönelik nihai planı belirsizliğini koruyor" diyor

ABD, İran'a saldırıda ilk günden 779 milyon dolar harcadı