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Dünya

ABD medyasından Tayvan iddiası: Xi, Biden'a söyledi

ABD medyası, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kasım ayında San Francisco'da görüşme gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a Çin'in Tayvan ile yeniden birleşeceğini söylediğini aktardı.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
ABD medyasından Tayvan iddiası: Xi, Biden'a söyledi
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ABD medyası yetkililere dayandırdığı haberlerinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçtiğimiz Kasım ayında ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin detaylarına ulaştı. Haberlere göre Xi, Biden'a Çin anakarasının Tayvan ile yeniden birleşeceğini söyledi. Xi, Pekin yönetiminin güç kullanarak değil, barışçıl bir şekilde yeniden birleşmeden yana olduğunu belirtti. Haberlere göre Xi Jinping ayrıca ABD ordusunun, Çin'in 2025 veya 2027'de Tayvan'ı "işgal etmeyi" planladığı yönündeki iddialarını da yalanladı.

"Xİ, YENİDEN BİRLEŞME ARZUSUNU AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADI"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise çıkan haberlerin ardından gazetecilerden gelen soru üzerine, "Başkan Xi, yeniden birleşme arzusunu kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıkladı. Biz hala 'Tek Çin' politikasına bağlı olduğumuzu açıkça ifade ettik ve Başkan Biden da Xi'ye karşı açıktı. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1 yıl aranın ardından 15 Kasım'da ABD'nin San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.

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