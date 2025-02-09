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Dünya

ABD medyasından ''Trump ile Putin görüştü'' iddiası

ABD'nin en eski gazetelerinden New York Post'un haberine göre, Başkan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunu ele aldı.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 10:44 - Güncelleme:
ABD medyasından ''Trump ile Putin görüştü'' iddiası
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beklenen görüşmenin gerçekleştiği iddia edildi. ABD'nin en eski gazetelerinden New York Post'un haberine göre, Trump, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunu ele aldı.

ABD Başkanının Cuma günü Air Force One uçağında verdiği röportajı aktaran gazete, Trump'ın "Putin ile kaç kez görüştünüz" sorusuna "Söylemesem daha iyi olur" cevabını verdiğini ve "Putin insanların öldüğünü görmek istemiyor" dediğini belirtti.

New York Post gazetesine, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu" ve savaşı sona erdirmek için somut bir planı olduğunu söyleyen Trump, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" dedi.

New York Post'un haberine ilişkin Kremlin ve Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump, önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek savaşın sona erdirilmesi konusunu görüşeceğini söylemişti.

  • Trump Putin görüşmesi
  • Ukrayna savaşı sonlandırma
  • New York Post haber

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