3 Kasım 2025 Pazartesi
  • ABD-Meksika hattında yeni kriz: Trump'tan kartellere savaş hazırlığı
Dünya

ABD-Meksika hattında yeni kriz: Trump'tan kartellere savaş hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Meksika'da uyuşturucu kartellerini hedef alan ve kara operasyonlarını da içeren harekat planladığı öne sürüldü.

3 Kasım 2025 Pazartesi 14:31
ABD-Meksika hattında yeni kriz: Trump'tan kartellere savaş hazırlığı
NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Meksika'daki kartellere karşı yeni bir operasyon hazırlığı yapıyor.

Haberde, Meksika'ya kara operasyonlarını da içeren harekat planı kapsamında eğitimlerin başladığı iddiasına yer verildi.

ABD'nin, harekat kapsamında Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarları ve kartelleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemeyi planladığı öne sürülen haberde, harekata Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) kuvvetlerinin katılımının planlandığı iddia edildi.

Harekatın kapsamı hakkında görüşmelerin devam ettiği, nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.

