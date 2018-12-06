Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Meksika sınırında 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı

ABD'de Trump yönetimi, haziran ayından bu yana Meksika sınırında 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de Trump yönetiminin, haziran ayından bu yana Meksika sınırında 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdığı bildirildi.
 
Associated Press ajansının edindiği resmi verilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ebeveynleri çocuklarıyla bir arada tutmak amacıyla kararname çıkardığı 21 Haziran'dan ayından bu yana Amerikalı yetkililer, Meksika sınırında 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı.
 
Çocuklarından ayrılan 76 yetişkinden 51'inin sabıkalı, 10'unun çetelerle bağlantılı olduğu, 4'ü hakkında tutuklama kararının bulunduğu, 9'unun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, 2 ebeveynin de göç düzenlemelerini ihlal ettiği kaydedildi.
 
ABD'de göç yetkililerinin, ebeveynin korkunç bir suçlamayla karşı karşıya olması, çocuğun sağlığı ve refahından endişe duyulması dahil belirli koşullar altında çocuğu ailesinden ayırmasına izin veriliyor.
 
Trump yönetiminin yaz başında hem yurt içi hem de yurt dışından tepkiyle karşılanan, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikası sırasında 2 bin 400'ü aşkın çocuk ailelerinden ayrılmıştı.
 
Göçmen hakları örgütleri, ebeveynlerin, haksız yere suçlu olarak etiketlendiğini savunuyor. Göç yetkilileri ise ayırma yöntemine nadiren başvurulduğunu ifade ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA