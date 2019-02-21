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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel: Taliban'a askeri baskı yapmaya devam edeceğiz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında uzlaşma sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, 'Taliban'a askeri baskı yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz değişmedi.' dedi.

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CENTCOM tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta Asya'da güvenlik ve istikrar" konulu toplantıya, Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın genelkurmay başkanları ile CENTCOM Komutanı General Joseph Votel katıldı.

Votel, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin, Afganistan'dan çekilmek için Taliban ile görüşmediğini kaydederek, "ABD, Taliban ile askerlerimizin çekilmesine ilişkin müzakere yapmıyor. Amacımız, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında uzlaşma sağlanmasıdır." diye konuştu.

Afganistan'daki ateşkes müzakerelerinin, güven inşa etmenin en önemli adımı olduğunu vurgulayan Votel, "Bununla birlikte, Taliban'a askeri baskı yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz değişmedi. Askerlerin geri çekilmesi için bir emir almadık." ifadesini kullandı.

Orta ve Güney Asya'daki güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele edilmesinin gereğine işaret eden Votel, "Halen güvenlik tehlikesi bulunuyor. Bundan dolayı en iyisi bu tehditlere karşı ortak mücadele etmek. Bu nedenle burada toplandık. İstediğimiz en önemli şey Orta ve Güney Asya'da bağımsız ve güçlü ortaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ise Afganistan'da barışı sağlamak için tüm ülkelerle ortaklık ilişkilerini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

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