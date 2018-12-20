ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel: Trump'ın Suriye'den çekilme kararını karnıma yumruk yemiş gibi hissettim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD varlığını sonlandırmasıyla ilgili kararı, kendisi her ne kadar bunu bir "sürpriz" olarak tanımlamasa da, hem ABD gündeminde hem de dünya gündeminde deprem etkisi yarattı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ve 15 Temmuz'da darbeye kalkışan hain FETÖ'cülere verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Amerikan FOX TV'nin ulusal güvenlik muhabiri Jeniffer Griffin'in aktardığına göre, Trump'ın bu kararını "karnına yediği bir yumruk" olarak değerlendirdi.

Birçok ABD komutanının bu karardan şoke olduğunu belirten Griffin, her şeye rağmen Trump'ın çekilme planı üzerinde çalışmaya başladıklarını aktardı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye Akdeniz'e açılma sözü vermişti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel'in, 21 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Suriye'nin Ayn el Arab kentine yaptığı ziyarette, kendilerine "Akdeniz'e açılan bir devlet" sözü verdiği ortaya çıkmıştı.

Terör koridorunun ayakta kalabilmesi için lojistiğin önemli olduğunu belirten Votel, bunun için deniz yolunun şart olduğunu söyleyerek, "Öncelikle Kobani-Afrin bağlantısı kurulacak. Ardından da Afrin-Akdeniz hattı size açılacak." demişti.

Fakat Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, bu hayalleri suya düşürmüştü. Votel ise Afrin'deki teröristler temizlendikten sonra, bu harekatın DEAŞ'la mücadeleyi zayıflattığını iddia etmişti.

FETÖ'cü hainleri "müttefik" olarak görüyordu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain kalkışmasının ardından gerçekleştirilen tutuklamalarla ilgili olarak "endişeli" olduğunu açıklamıştı.

Bu tutuklamaların ABD'nin bölgedeki operasyonlarını zayıflatacağını söyleyen Votel, "ABD'nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı." ifadelerini kullanmıştı.