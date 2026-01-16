Lemkin Enstitüsü, Alman sivil toplum kuruluşlarının bu çabalarının, Almanya'nın Holokost'tan kaynaklanan tarihsel sorumluluğuna dayanan, İsrail ile olan yakın ilişkisinin daha geniş bağlamında anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Kuruluş, "2007 yılında eski Şansölye Angela Merkel, bu bağlamda ilk kez "Devlet Sorumluluğu" (Staatsräson) terimini ortaya atarak, Almanya'nın İsrail'in varlığından sorumlu olduğunu ve onu savunma görevini ilan etmiştir. Bu terim, Alman dış politikası için bir yol gösterici ilke olarak anlaşılmakta ve parlamento kararlarını, silah ihracatını ve diplomatik pozisyonlanmayı etkilemektedir. Bununla birlikte, Alman mevzuatına girmemiştir ve bu nedenle Alman liderlerinden herhangi bir yasal yükümlülük doğurmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Lemkin Soykırım Önleme Enstitüsü, Almanya'daki kamu yetkililerine, eleştirel uzmanlık maskesi altında soykırım inkarcısı propagandasının tüm aktif finansmanını, yayımını ve meşrulaştırılmasını derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, Alman hükümetini, soykırım inkarcılığı ve uluslararası hukuk kurumlarının sistematik olarak itibarsızlaştırılmasıyla meşgul olan örgüt ve girişimlere sağlanan kamu fonlarını kesmeye ve parlamentodaki ayrıcalıklı erişimlerini sona erdirmeye davet etti.

Kuruluş, "Almanya'yı ve tüm siyasi organlarını, soykırımı ve her türlü suç ortaklığını önleme ve cezalandırma görevi de dahil olmak üzere, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. Her şeyden önce, Alman devletini, Filistinlilere karşı soykırıma olan suç ortaklığına, özellikle de soykırım işleyen devlete silah ihracatı ve eleştirel olmayan diplomatik destek yoluyla, son vermeye çağırıyoruz" çağrısında bulundu.