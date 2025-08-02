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Dünya

ABD Montana'da kanlı dehşet: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Montana eyaletinin Anaconda kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Şüphelinin henüz yakalanamadığı bildirildi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 01:15 - Güncelleme:
ABD Montana'da kanlı dehşet: 4 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

NBC News'ün haberine göre, eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.

  • silahlı saldırı

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