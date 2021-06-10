ABD: Müdahale edeceğiz! Bölgeye yeniden saldırma senaryosu

Star.com.tr 10 Haziran 2021 Perşembe 18:09 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:09

New York Times'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, başkent Kabil'i tehdit eden bir Taliban saldırısı durumunda, ABD ordusu savaş uçakları veya insansız hava araçlarıyla yanıt verme olasılığını değerlendiriyor.

Başkan Joe Biden, hava saldırıları da dahil olmak üzere ülkedeki ABD askeri operasyonlarını, eylül ayına kadar tamamen sona erdirme sözü verdi. Ancak, 'Amerikan çıkarlarına zarar verebilecek grupları' hedef alma hakkını saklı tuttu.

Görünüşe göre Pentogon, şimdilerde hava operasyonlarına devam edebileceği koşulları yeniden gözden geçiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin geri çekilmesinin Taliban'ı harekete geçirebileceğinden ve Kabil'in veya başka bir büyük şehrin düşmesine yol açabileceğinden endişe ederken, 'olağanüstü bir kriz' ve askeri bir yanıtı gerektirecek 'Amerikan ve müttefik büyükelçilik ve vatandaşlarının hedef alınabileceğine inanıyor.

Çekilme sonrası herhangi bir hava saldırısı, başkanın onayını gerektirecek ve ordu, Afgan güçleri ile Taliban arasında yaşanacak olası bir çatışma durumunda, bu tür saldırıları gerçekleştirmek için henüz yetki talep etmedi.

NYT'ye konuşan yetkililer, Pentagon yeşil ışık yaksa bile, ABD'nin geri çekilmesinin lojistiği daha karmaşık hale getireceği ve hava desteğini uzun süre sürdürmenin zor olacağını söylüyor.

ABD'nin Afganistan'daki tüm hava üslerini önümüzdeki aya kadar boşaltmasının planlandığı bildiriliyor. Bu da Taliban'a karşı herhangi bir hava saldırısının Basra Körfezi'ndeki üslerden düzenlenmesi gerektiği anlamına geliyor.

NYT, henüz bir karar verilmemesine rağmen, Biden yönetiminin terörle mücadeleyi yorumlamada 'esneklik' gösterdiğini söyledi.

Yetkililere göre, yalnızca Taliban üyelerini hedef alan asıl planın ötesine geçerek, Afganistan'daki ABD hava saldırılarını neyin haklı çıkaracağı konusunda büyüyen bir tartışma var.

Afgan yetkililer NYT'ye Amerikalı meslektaşları tarafından ABD'nin "büyük şehirlerin herhangi bir şekilde ele geçirilmesini durdurmak" için müdahale edeceği konusunda bilgilendirildiklerini söyledi .

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