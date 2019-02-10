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Mahmud Abbas: Ne Filistin’e ne de Venezuela’ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin meselesinde ABD’nin artık yeri olmadığını belirterek, 'Ne Filistin’e ne de Venezuela’ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz.' dedi.

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Abbas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde Afrikalı liderlere seslendi.

Liderlere, Filistin davasına verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Abbas, "Afrika Birliği ile ortaklığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Abbas, İsrail'in işgal altında tuttuğu her yerde ve Kudüs'te kültürel mirasın tehdit altında olduğunu hatırlatarak, İsrail'in kural tanımaması ve kendisini yasaların üstünde görmesine ABD yönetiminin destek olduğuna dikkati çekti.

Filistin'in iki devletli çözüm için savaşmakta kararlı olduğunu belirten Abbas, ABD'nin artık Filistinle ilgili meselelerde yeri olmadığını dile getirdi.

Abbas, "Ne Filistin'e ne de Venezuela'ya herhangi bir ABD müdahalesini kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını da eleştiren Abbas, Afrika ülkelerine büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımamaları çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Örgütü'nün 2002 yılında Afrika Birliği adını almasıyla gözlemci üyeliği son bulan İsrail, uzun süredir Afrika ülkelerinin desteğini almak için kıtada lobi çalışmaları yapıyor.

Filistinli lider Abbas ise gözlemci üye statüsünü kullanarak her dönem Afrika Birliği Zirvesi'ne katılıyor.

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