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ABD, Münbiç'ten çekildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini duyurdu.

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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.

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