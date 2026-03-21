  • ABD-NATO krizi derinleşiyor! Trump, Graham'ı hedef aldı
Dünya

ABD-NATO krizi derinleşiyor! Trump, Graham'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için, 'Bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil.' ifadesini kullandı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 12:39
Beyaz Saray'da basına konuşan Trump, İspanya ve Almanya'daki ABD üslerinin durumunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, Graham'ın bu yöndeki çağrısını haklı bulduğunu belirtti.

NATO'yu Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine katkı sunmamakla eleştiren Trump, ittifakın bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Trump, "Bunu dile getiren Lindsey Graham ki unutmayın o bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil. Birçok senatör ve kongre üyesi de NATO'nun hiçbir şey yapmamış olmasından dolayı oldukça rahatsız." dedi.

Başkan Trump, 19 Mart'ta Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray'da kabul ederken basına yaptığı açıklamada da Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD'ye destek olmayacaklarını açıklayan NATO ülkelerine tekrar tepki göstermiş ve bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını vurgulamıştı.

İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullanmasına izin vermezken söz konusu saldırıları "haksız" olarak nitelendirmiş ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine katkı sağlamaya karşı çıkmıştı. Almanya da benzer şekilde mesafeli yaklaşım sergilemişti.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

