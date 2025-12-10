İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

ABD NATO'dan çekiliyor mu? Temsilciler Meclisi'nde beklenmedik hamle

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, NATO'nun ülkeye mali ve diplomatik yük getirdiğini savunarak, ABD'nin ittifaktan ayrılmasını öngören yasa teklifini Temsilciler Meclisine sundu.

10 Aralık 2025 Çarşamba 15:26
ABD NATO'dan çekiliyor mu? Temsilciler Meclisi'nde beklenmedik hamle
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, NATO'nun ABD'yi maddi ve diplomatik anlamda zorladığını savunarak, ülkenin ittifaktan çekilmesini öngören yasa tasarısı sundu.

Cumhuriyetçi Massie, ABD'nin NATO'dan ayrılması istemiyle Temsilciler Meclisine sunduğu "NATO yasası" adlı tasarı hakkında yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun kuruluşundan bu yana ABD'ye trilyonlarca dolara mal olduğunu ve ülkenin yabancı savaşlara dahil olma riskini artırdığını savunan Massie, "NATO, Soğuk Savaş kalıntısıdır. NATO'dan çekilmeli ve o parayı sosyalist ülkeleri değil, kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız." ifadesini kullandı.

Massie, ABD anayasasının kalıcı dış siyasi ilişkilere de izin vermediğini belirterek, "ABD, özellikle de zengin ülkeler kendi savunmaları için ödeme yapmayı reddederken dünyanın güvenlik battaniyesi olmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Yasa tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve Avrupa konusunda karışık sinyaller verdiği dönemde geldi.

Trump, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana NATO ülkelerinden savunma harcamalarını, gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarmalarını istiyor ve bunu yerine getirmeyen ülkelerin ittifaktan atılması gerektiğini savunuyor.

Politico gazetesine dün verdiği mülakatta "Avrupa'nın birçok açıdan iyi bir iş çıkaramadığını" savunan Trump, "ABD'yi yönetmek istiyorum. Avrupa'yı değil." demişti.

Trump'ın imzasıyla 5 Aralık'ta yayımlanan ulusal güvenlik stratejisi belgesinde de NATO'nun sürekli genişleyen bir ittifak olduğu algısına son verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Avrupa'nın yine de ABD için stratejik ve kültürel açıdan hayati önem taşıdığına işaret edilen belgede, "Bazı Avrupa ülkelerinin güvenilir müttefikler olarak kalmaya yetecek kadar güçlü ekonomilere ve ordulara sahip olup olmayacağı henüz belli değil." ifadesi kullanılmıştı.

