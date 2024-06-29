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Dünya

ABD, NATO'nun doğu sınırını güçlendiriyor! Depolama tesisine tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı

ABD ordusu, NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirme planı çerçevesinde Polonya'nın Powidz kasabasındaki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını gerçekleştirdi. Söz konusu tesisin NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı belirtildi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 17:39 - Güncelleme:
ABD, NATO'nun doğu sınırını güçlendiriyor! Depolama tesisine tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı
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"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 M1 Abram tankı ile bir M88 zırhlı aracın dün demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, 405. Ordu Saha Destek Tugayınca idare edilecek Powidz'deki tesisin, "NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı" kaydedildi.

UKRAYNA SINIRINA YAKIN

Gelecek yıl tam olarak faaliyete geçecek, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki tesise, toplamda 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ile çeşitli mühimmat depolanacak.

"BİZLERE FARKLI TERCİHLER SAĞLIYOR"

Tugay komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada, tesisin, NATO'nun operasyonel kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Stratejik konumu, bize ulaşımda birden fazla seçeneğin yanı sıra sevkiyat konusunda farklı tercihler sağlıyor." ifadesini kullandı.

SEVKİYAT SÜRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR

Depolama tesisleri sayesinde, savaş, tatbikat veya eğitimler için gerekli tank, zırhlı araç ve mühimmatın sevkiyat süresinin 60 günden bir haftanın altına düşürülmesi amaçlanıyor.

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