'ABD ne saklıyor?' Çin misilleme peşinde

star.com.tr 28 Nisan 2020 Salı 17:09 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:09

ABD'nin koronavirüs suçlamaları devam ederken Çin, ABD'yi koronavirüs salgınıyla verdiği mücadelede, vatandaşlarının endişelerini gidermeye çağırdı. Çin makamları ayrıca, Amerikan siyasetçilerini krizden sorumlu tutularak suçu Çin'e attığı için kınadı.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Geng Shuang, Amerikan medyasında yer alan ve ABD hükümetinin sağlık kriziyle mücadelesini 'yavaş ve beceriksizce' olduğunu savunan bazı haberlere değindi.

Shuang, söz konusu haberlerle ilgili soruya, 'Son zamanlarda ABD'de ABD hükümetinin salgına zamanında ve etkili bir şekilde yanıt verip vermediğini sorgulayan ve endişelendiren birçok ses var. ABD'nin yakında bu soruları ele almasını umuyoruz.' şeklinde cevap verdi.

Shuang, 'ABD'nin bir şeyleri halının altına süpürdüğünü' söyleyen söz konusu haberlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Gerçekleri açıklığa kavuşturmak istiyorlar: Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk vaka ne zaman görüldü? ABD hükümeti bir şey mi saklıyor? Suçu neden bu kadar umutsuzca diğer ülkelere ve uluslararası örgütlere yıkmak istiyor...?

Suçu Çin'e yıkma yönündeki tüm çabaların başarısız olacağını savunan Shuang, hem ABD'nin hem de Çin'in virüsün kurbanı olduğunu ve virüsü 'insanlığın ortak düşmanı' olarak tanımladıklarını söyledi.

Donald Trump, koronavirüsten en kötü etkilenen ülke olan ABD'nin bu halinin sorumlusunun Çin olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump, Çin'i Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yardımıyla salgının ilk çıkışını 'örtbas etmekle' suçladı. Trump aynı zamanda virüsün Çin laboratuvarından sızmış olabileceğini de söyledi.

DSÖ'nün zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgi vermediğini, araştırma yapıp dünya kamuoyu ile paylaşmadığını ileri süren ABD Başkanı, kuruluşun Kovid-19 yayılmasını ciddi şekilde etkileyen yanlış yönlendirmelerde rolü olduğunu söyledi. ABD Başkanı ayrıca, DSÖ'ye sağladığı fonu kesti.

Çin'in Hubei eyaletinden çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisinde küresel vaka sayısı 3,04 milyonu, ölenlerin sayısı ise 211 bini aştı. Şu ana kadar iyileşen vaka sayısı ise, 895 bin.,

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