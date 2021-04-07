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Dünya

ABD, 'niyetini açıkla' demişti! Rusya'dan gerilimi artıracak cevap

Kremlin, Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırında Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca kalmaya devam edeceğini açıkladı. ABD Rusya'dan Ukrayna sınırına askeri sevkiyatı konusundaki niyetini açıklamasını istemişti.

07 Nisan 2021 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:31
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerin Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ne kadar kalacağıyla ilgili sorulara "Askeri yönetimimiz ve Başkomutanımız (Vladimir Putin) tarafından ne kadarlık bir süre uygun görülürse o kadar kalacak" yanıtını verdi.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, Rus birliklerin sınıra yakın bölgelere kalıcı olarak mı yoksa belirli bir süre için mi konuşlandırıldığının sorulması üzerine "Bunu size kesin olarak söyleyemem. Birliklerimizin konuşlandırılmasına ve farklı noktalara kaydırılmasına ilişkin planlar hakkında bilgi sahibi değilim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu.

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