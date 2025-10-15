İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,843
  • EURO
    48,6693
  • ALTIN
    5617.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, öldürülen aktivist Kirk'le ilgili paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesini iptal etti
Dünya

ABD, öldürülen aktivist Kirk'le ilgili paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 06:49 - Güncelleme:
ABD, öldürülen aktivist Kirk'le ilgili paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesini iptal etti
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu 6 kişiye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD vizesi sahibi bu kişilerin, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kirk'e dair paylaşımları gerekçesiyle vizelerinin iptal edildiği bildirildi.

ABD'nin, Kirk'ün suikastını "kutlayan" vize sahiplerinin kimliklerini saptamayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, "ABD, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırmakla yükümlü değildir." ifadesi kullanıldı.

- ABD'DEN KİRK'LE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA SIKI TAKİP

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini, gerekenin yapılacağını belirtmişti.

Washington Post Yazarı Karen Attiah, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteden kovulduğunu ifade etmişti.

Komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 18 Eylül'de süresiz askıya alınmıştı. Bir süre sonra komedyenin programının devam edeceği duyurulmuştu.

- CHARLİE KİRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.