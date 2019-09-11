ABD önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü, terör örgütü DEAŞ'ı bombaladı
ABD´nin önderliğindeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) Bağdat´ın kuzeyindeki, DEAŞ terör örgütünün yoğun olarak bulunduğu bölgenin bombalandığını duyurdu.
- DHA
CJTF-OIR´e ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının, Bağdat´ın doğusundaki, DEAŞ terör örgütü mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Salah ad Din bölgesindeki bir adayı bombaladıkları belirtildi. Uçakların, toplamda 36 bin kilogram bomba attıkları da açıklamaya eklendi.
CJTF-OIR, o anlara dair görüntü de yayınladı.
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