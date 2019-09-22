B-2'li paylaşımda 'Göreceğiniz son şey bu olacak' demişti! Ve özür geldi

ABD ordusu, bir süredir sosyal medya üzerinden örgütlenerek gizemli 51. bölgeye baskın yapmayı planladıklarını duyuran kalabalığa, çok sert bir tehditte bulundu.

Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS) Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda B-2 nükleer yetenkli bombardıman uçağını paylaşarak, ''Eğer baskını denerslerse, bugün görecekleri son şey bu olur.'' tehdidinde bulundu.

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Tweet sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar paylaşıma tepki gösterirken, bazıları son derece eğlenceli 'buldu'. Gelen tepkiler üzerine DVIDS'den bir özür açıklaması geldi.

Yine Twitter üzerinden yapılan açıklamada, paylaşımın bir DVIDSHUB çalışanı tarafından yayımlandığı belirtilirken, ''Hata için özür dileriz'' ifadeleri kullanıldı.