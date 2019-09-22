B-2'li paylaşımda 'Göreceğiniz son şey bu olacak' demişti! Ve özür geldi

20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD ordusu, B-2'li paylaşım nedeniyle özür diledi

ABD ordusu 51. bölgeye baskın yapmayı planlayanlara yönelik B-2 bombardıman uçaklı, 'Göreceğiniz son şey bu olacak' paylaşımı ile ilgili, özür diledi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD ordusu, bir süredir sosyal medya üzerinden örgütlenerek gizemli 51. bölgeye baskın yapmayı planladıklarını duyuran kalabalığa, çok sert bir tehditte bulundu.
 
Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS) Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda B-2 nükleer yetenkli bombardıman uçağını paylaşarak, ''Eğer baskını denerslerse, bugün görecekleri son şey bu olur.'' tehdidinde bulundu.
 
ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
 
Tweet sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar paylaşıma tepki gösterirken, bazıları son derece eğlenceli 'buldu'. Gelen tepkiler üzerine DVIDS'den bir özür açıklaması geldi.
 
Yine Twitter üzerinden yapılan açıklamada, paylaşımın bir DVIDSHUB çalışanı tarafından yayımlandığı belirtilirken, ''Hata için özür dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Trump'tan önemli İran kararı

Trump'tan önemli İran kararı

Annesini rüyasında gördü, 'Duamatik'i tasarladı

Annesini rüyasında gördü, 'Duamatik'i tasarladı

Kanlı ve galipsiz savaş 39'uncu yılında!

Kanlı ve galipsiz savaş 39'uncu yılında!

B-2'li paylaşımda 'Göreceğiniz son şey bu olacak' demişti! Ve özür geldi

B-2'li paylaşımda 'Göreceğiniz son şey bu olacak' demişti! Ve özür geldi

Akşener ile Karamollaoğlu arasında 'maymuncuk' tartışması

Akşener ile Karamollaoğlu arasında 'maymuncuk' tartışması

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Bir CHP'li belediye daha sakal yasağı getirdi: Çalışanlara tehdit

Bir CHP'li belediye daha sakal yasağı getirdi: Çalışanlara tehdit
 

POPÜLER HABERLER

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Herkesin ilgi odağı oldu! Nasıl yaptığını anlattı...

Herkesin ilgi odağı oldu! Nasıl yaptığını anlattı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA