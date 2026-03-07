ABD ordusu görüntüleri paylaştı: İran'a ait 3 bini aşkın hedefi vurduk

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 8. gününde...

ABD ORDUSU: İRAN'A AİT 3 BİNİ AŞKIN HEDEFİ VURDUK

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yapılan saldırıların yeni görüntülerini yayınladı

Yapılan kısa açıklamada, "Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

"UÇAK GEMİMİZ UMMAN DENİZİ'NDE"

Ayrıca, İran rejiminin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin batırıldığı yönündeki iddiaları hatırlatılarak, "Şimdi ise rejim, uçak gemisinin mucizevi bir şekilde su yüzüne çıktığını ve İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla karşılaştıktan sonra 'savaş alanını terk ettiğini' iddia ediyor. Daha ne diyelim ki?" denildi. CENTCOM, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Umman Denizi'nde olduğunu belirterek geminin fotoğraflarını paylaştı.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

ABD, üçüncü uçak gemisini İran'a saldırılar için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor. ABD Donanmasına ait "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleriyle mücadele ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinde yaşananların bir "çatışma" değil, iki nükleer silahlı rejimin İran'a karşı başlattığı "nedensiz bir saldırı eylemi" olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler, İran'a karşı yürütülen bu yasadışı savaş konusunda açık sözlü olmalı ve yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmelidir" dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen 4 insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Katar, dün sabah saatlerinden itibaren 10 İran insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı girişiminde 9'unun engellendiğini, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeye düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bahreyn, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ülkeyi hedef alan 84 füze ile 147 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, dünden bu yana ülke hava sahasında 14 füze ile 12 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yapılan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "Epic Fury Operasyonu'nun ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını" ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunun çok iyi gittiğini belirterek, "Birisi bana '0'dan 10'a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?' dedi. Ben de '12-15 arası veririm' dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, koşulsuz teslimiyetin yalnızca İran'ın bunu ilan etmesiyle değil, savaşamayacak duruma gelmesiyle de gerçekleşebileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde bulunan bir askeri üsse düşürülen insansız hava aracının (İHA) yangına yol açtığı bildirildi.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda, BAE sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladığı bildirildi.

İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize saldırı yapılırsa savaşın nasıl biteceğine ne ABD ne de Siyonist rejim, yalnızca biz karar veririz" dedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rusya'dan, uluslararası imkanlarını kullanarak İran halkının bu saldırılar karşısındaki meşru haklarını desteklemesi bekleniyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bölge ülkelerinin topraklarını kullanmasına tepki göstererek, " İran'ın masum sivillerin hedef alınmasına vereceği karşılık, şüphesiz ABD'nin üsleri ve tesislerine yönelik olacaktır" dedi.

İsrail ordusunun, gece saatlerinde İran'dan yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail, İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken, üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkesinin gerekmesi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti

ABD'de yapılan ankete göre, ABD vatandaşlarının çoğunluğu, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor ve ABD Başkan Donald Trump'ın İran politikasına destek vermiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

