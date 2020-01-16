Önce şantaj... ABD ordusu Irak'ta yeniden harekete geçti

star.com.tr 16.01.2020 10:53 - Güncelleme: 16.01.2020 11:03

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlediği saldırıyla İran Devrim Muhafızları Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, olası tehditler nedeniyle Irak'taki askeri operasyonlarını askıya almıştı.

Yetkililer, askıya alınan terörle mücadele operasyonlarına ve Irak ile ortak tatbikatlara yeniden başlandığını duyurdu.

Amerikalı yetkililerden yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin Irak'taki DEAŞ üyelerine karşı opersyonlarda yer almaya başladıkları, ordunun yakında Irak birliklerinin eğitimine başlayacağı da ifade edildi. Ancak, ABD-Irak ortak operasyonlarının eskisi kadar sık yapılmayacağı bildiriliyor.

IRAK ABD ASKERLERİNİ İSTEMİYOR, ABD TEHDİT EDİYOR

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 5 Ocak'ta Irak Meclisindeki olağanüstü oturumda, ülkedeki tüm yabancı güçlerin ülkeyi terketmesine yönelik karar alındı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, karara karşı çıkarak Irak hükümetinin bu konuda diretmesi haliden yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

İLK HAMLE 250 MİLYON DOLARLIK ŞANTAJ

ABD hükümeti ayrıca, Irak'taki Amerikan güçlerinin çıkarılması halinde, Irak'a verilen 250 milyon dolarlık askeri yardımı kesecek.

Dün ABD basınında yer alan haberlere görei ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşleri Bürosu, mevcut mali yıl için, Irak'a verilen çeyrek milyar dolarlık askeri finansmanın tamamını kesmek için çalışmalar yürütüyor.

Geçtiğimiz hafta ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Amerikan güçlerinin sadece kendi şartlarıyla çekileceğini söyledi.

ALMANYA VE İSPANYA ASKERLERİNİN BİR KISMINI ÇEKTİ

Irak'ın yabancı güçler ile ilgili kararının ardından Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 7 Ocak'ta Bağdat ve Taji'de konuşlanan Alman birliklerin geçiçi olarak azaltılacağını duyurdu.

Aynı gün İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, mevcut durumda Bağdat'ta sadece 3 İspanyol askerinin kaldığı, diğer 10'unun Kuveyt yolunda olduğu bildirildi.

ASKERLER BÖLGEDE NE YAPIYOR?

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon bünyesindeki NATO üyesi ülkelerin askerleri, DEAŞ'la mücadele kapsamında eğitim misyonlarını sürdürüyor.