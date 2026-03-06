ABD ordusundan İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınladı. Vurulan geminin 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu belirtilerek, "Gemi şu anda alevler içinde" denildi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM KOMUTANI COOPER DUYURMUŞTU

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, günün erken saatlerinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile düzenlediği basın toplantısında İran'a ait 30'un üzerinde askeri gemiyi batırdıklarını söylemişti. Cooper, "Son birkaç saat içinde İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemiyi vurduk. Bu, 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğündeydi. Şu anda yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.