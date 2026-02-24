İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8688
  • EURO
    51,7047
  • ALTIN
    7288.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD ordusu Karayipler'de bir tekne daha vurdu

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, 'Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür' açıklamasında bulundu.

IHA24 Şubat 2026 Salı 06:41 - Güncelleme:
ABD ordusu Karayipler'de bir tekne daha vurdu
ABONE OL

ABD ordusunun Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik operasyonları gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yeni saldırı açıklaması geldi.

SOUTHCOM, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenen gruplara ait teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmemiştir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.