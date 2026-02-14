İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD ordusu Karayipler'de bir tekneyi daha vurdu

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, 'Bu operasyon sırasında 3 narko-terörist öldürülmüştür' açıklamasında bulundu.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 07:22 - Güncelleme:
ABD ordusu Karayipler'de bir tekneyi daha vurdu
ABONE OL

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneyi daha hedef aldı.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyreden bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın terör örgütü olarak belirlenen organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu operasyon sırasında 3 narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.