23 Aralık 2025 Salı
  • ABD ordusu saldırdı: Uyuşturucu teknesinde 1 ölü
Dünya

ABD ordusu saldırdı: Uyuşturucu teknesinde 1 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan bir tekneye yönelik operasyon düzenledi. Müdahale sırasında bir erkek narko-terörist öldürüldü.

23 Aralık 2025 Salı 09:29
ABD ordusu saldırdı: Uyuşturucu teknesinde 1 ölü
ABONE OL

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan son açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın hedef alınan "düşük profilli" teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

  • ABD ordusu
  • uyuşturucu operasyonu
  • doğu pasifik

Popüler Haberler
