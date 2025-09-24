İSTANBUL 26°C / 18°C
24 Eylül 2025 Çarşamba
Dünya

ABD ordusunda kadınların komitesi tarihe karıştı

BD Savunma Bakanı Pete Hegseth, kadınların orduya katılımı, istihdamı ve bütünleşmesi konularında tavsiye veren danışma komitesini feshetti.

24 Eylül 2025 Çarşamba 10:37
ABD ordusunda kadınların komitesi tarihe karıştı
Bakanlık Sözcüsü Kingsley Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hegseth'in Kadınların Ordu Hizmetinde Yer Alması Konusundaki Savunma Danışma Komitesini feshettiğini duyurdu.

Wilson, komitenin "bölücü bir feminist gündem" izleyerek ordunun muharebe hazırlığını olumsuz etkilediğini savundu.

Bakan Hegseth'in bu nedenle danışma komitesini feshettiğini belirten Wilson, "Savunma Bakanı, Bakanlık genelinde cinsiyetten bağımsız, tek tip standartların oluşturulmasına odaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1951'de kurulan komite, Savunma Bakanı tarafından atanan sivil kadın ve erkeklerden oluşan, kadınların orduya katılımı, istihdamı, bütünleşmesi, refahı ve kadınlara yönelik muamele gibi konularda tavsiye ve öneriler sunan bir danışma birimi görevi yapıyor.

  • Pete Hegseth
  • Kadın istihdamı
  • Ordu bütünleşmesi

