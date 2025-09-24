ABD ordusunda kadınların komitesi tarihe karıştı

Bakanlık Sözcüsü Kingsley Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hegseth'in Kadınların Ordu Hizmetinde Yer Alması Konusundaki Savunma Danışma Komitesini feshettiğini duyurdu.

Wilson, komitenin "bölücü bir feminist gündem" izleyerek ordunun muharebe hazırlığını olumsuz etkilediğini savundu.

Bakan Hegseth'in bu nedenle danışma komitesini feshettiğini belirten Wilson, "Savunma Bakanı, Bakanlık genelinde cinsiyetten bağımsız, tek tip standartların oluşturulmasına odaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1951'de kurulan komite, Savunma Bakanı tarafından atanan sivil kadın ve erkeklerden oluşan, kadınların orduya katılımı, istihdamı, bütünleşmesi, refahı ve kadınlara yönelik muamele gibi konularda tavsiye ve öneriler sunan bir danışma birimi görevi yapıyor.