  • ABD ordusunda köstebek depremi! Maduro operasyonunu 400 bin dolara sattı
ABD ordusunda köstebek depremi! Maduro operasyonunu 400 bin dolara sattı

ABD'de özel kuvvetlerde çalışan bir asker, bahis sitesinden 400 bin dolar kazanmak için eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin müdahalesiyle alıkonulduğu operasyona dair gizli bilgileri sızdırmakla suçlandı. Söz konusu asker, suçlu bulunması durumunda yıllarca hapis cezasına çarptırılabilir.

AA24 Nisan 2026 Cuma 09:35
New York Federal Savcılık Ofisinden yapılan açıklamada, Gannon Ken Van Dyke isimli askerin, Maduro'nun alıkonulduğu operasyonda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu askerin, bir bahis sitesinden 400 bin dolar para kazanmak için gizli bilgilere erişimini kullandığı ve bu bilgileri sızdırdığı ifade edildi.

Discombobulator ilk kez kullanıldı

ABD Adalet Bakanlığı askeri, gizli hükümet bilgisini kişisel kazanç için kullanmak, halka açıklanmayan hükümet bilgilerini çalmak, mal dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve yasa dışı para işlemleri yapmakla suçladı.

Van Dyke, suçlu bulunması durumunda yıllarca hapis cezasına çarptırılabilir.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Maduro'nun kaçırıldığı operasyonda kullanılan gizemli silah

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

