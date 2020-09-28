ABD ordusunda kriz! İntihar oranlarında rekor sıçrama

star.com.tr 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:17 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:19

ABD ordusunda uzun süredir bir sorun olan intihar vakalarındaki artış yetkilileri harekete geçirdi.

Küresel salgın devam ederken, yayınlanan yeni bir rapor, intihar oranlarının 2019'un aynı dönemine kıyasla bu yıl yaklaşık% 20'ye yükseldiğini öne sürüyor.

ABD Askeri yetkilileri, askerlerin ve ailelerinin refahını sağlamak için daha kapsamlı bir çabanın parçası olarak muharebe konuşlandırmalarını kısaltmayı planlıyorlar. Ordu yetkilileri, vakalarda% 30'luk bir artış gözlemlediklerini belirtti.



Bununla birlikte, Pentagon 2020 senesi için istatistiksel verileri paylaşmayı reddetmesine rağmen yetkililer, Savunma Bakanlığı brifinglerindeki tartışmaların genel askeri intiharlarda% 20'lik bir artış gösterdiğini söylediği bildirdi.



Geçen yıl ABD ordusunda intihar oranları rekor seviyelere sıçramıştı. Oranlar bu yıl daha da yükseldi ve yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Ordu Sekreteri Ryan McCarthy AP'ye verdiği röportajda ordu intiharları, cinayetleri ve diğer şiddet içeren davranışlarda artışa işaret ederek, “Bunun Kovid-19 nedeniyle olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak Kovid-19 salgınının başladığı andan itibaren doğrudan bir korelasyon var, sayılar gerçekte arttı." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, 2020 yılının ilk çeyreğinde intihar oranlarının düşmesi askerler arasında iyileşen bir durum olarak değerlendirilirken pandeminin ABD'de ve başka yerlerde büyük bir sorun haline gelmesiyle denklemin değiştiği vurgulandı.



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Brown, Kovid-19'un askerler arasındaki stresi artırdığını ekleyerek, “İntihar açısından geçen yılki kadar kötü olma yolundayız. Ve bu sadece bir Hava Kuvvetleri sorunu değil, bu ulusal bir sorundur çünkü Kovid-19 bazı ek stres faktörlerini etkiliyor." dedi.

İntihar verileriyle ilgili departman brifinglerine de katılan ordunun direnç programları yöneticisi James Helis, "Kovid-19'un yayılmasını hafifletmek ve önlemek için aldığımız önlemlerin intihara yol açabilecek bazı faktörleri artırabileceğini biliyoruz." şeklinde konuştu.



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