ABD ordusunda siyasi gerilim... Senatör Kelly'e soruşturma başlatıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askerlerin Başkan Donald Trump'ın 'yasa dışı emirlerine uymaması' çağrısı yapan Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Pentagon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, emekli albay ve Demokrat Senatör Kelly hakkında bir soruşturma açtıklarını belirtti.

Kelly'nin eski bir asker olarak "silahlı kuvvetlerin moralini ve düzenini" bozmaya yönelik bazı girişimlerde bulunduğunu iddia eden Bakanlık, bu tür eylemlerin ilgili yasalara göre suç teşkil edebileceğini ve bu nedenle soruşturma başlattıklarını vurguladı.

Açıklamada, "İlgili yönetmelikler uyarınca, bu iddiaların kapsamlı bir incelemesi başlatılmış olup, askeri mahkemede yargılanma veya idari tedbirler için aktif göreve geri çağırma da dahil olmak üzere, alınacak önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır." denildi.

DEMOKRAT İSİMLERİN VİDEOSU VE TRUMP'IN CEVABI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Aralarında Mark Kelly'nin de bulunduğu altı Demokrat Kongre üyesi, yayınladıkları bir video mesajda, "askerlere yasa dışı emirleri reddetmeleri için" çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Trump da söz konusu videonun haberini alıntılayarak, "Bu gerçekten çok kötü ve ülkemiz için tehlikeli. Bu sözlere izin verilemez. Bunlar hainlerin kışkırtıcı davranışları. Onları hapse atalım mı? Bunlar, ölüm cezasıyla cezalandırılabilir kışkırtıcı davranışlar." ifadelerini kullanmıştı.

