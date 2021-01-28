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Dünya

ABD ordusunda yeni düzenleme: Kadınlar oje ve ruj kullanabilecek

ABD ordusu, kadın personellerin saçlarını at kuyruğu yapmasına, oje ve ruj kullanmasına, yeni doğan bebeklerini emzirebilmelerine izin veren yeni standartları açıkladı.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:34
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ABD ordusundaki kadınların, ordu standartlarında yapılan ve 24 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle saçlarını at kuyruğu yapabileceği, oje ve ruj sürebileceği, küpe gibi takılar takabileceği açıklandı.

Ordu Personel İişlerinden Sorumlu General Gary Brito, Pazartesi günü yapılan değişikliklerle birlikte yaptığı açıklamada, "İyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz, ardından tüm askerlerin kendilerini ordu ekibinin değerli üyeleri gibi hissetmelerini sağlama taahhüdümüzü gösteren politikalar uyguluyoruz" dedi.

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