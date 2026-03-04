İsmi açıklanmayan bir astsubayın gönderdiği e-postada, savaşa hazırlık brifinginde komutanların askerlere, ABD'nin İran'a saldırılarında yaşananlar konusunda "korkulmaması" gerektiğini belirttiği aktarıldı.

E-postada, komutanın askerlere savaşın "Tanrı'nın ilahi planının bir parçası" olduğunu söylediği ve özellikle "Armageddon'a ve İsa Mesih'in dönüşüne atıfta bulunan Vahiy Kitabı'ndan çok sayıda alıntı yaptığı" ileri sürüldü.

E-postada bahsi geçen birliğin üyeleri arasında en az 10 Hristiyan, bir Yahudi ve bir de Müslüman olduğu belirtildi. Birliğin, bölgede "hazır destek" göreviyle konuşlandırıldığı ifade edildi.

Kendisini Hristiyan olarak tanıtan astsubayın e-postasında şu ifadeler kullanıldı:

"Komutan, (ABD Başkanı Donald Trump'ın) İran'da Armageddon'u başlatmak ve İsa'nın dünyaya dönüşünü işaretlemek için İsa tarafından görevlendirildiğini söyledi. Bütün bunları söylerken yüzünde büyük bir sırıtış vardı, bu da mesajını daha da çılgınca gösterdi. Komutanımız muhtemelen 'Önce Hristiyan' destekçisi olarak tanımlanabilir. Uzun zamandır böyle davranıyor ve emri altındaki herkesin tıpkı kendisi gibi Hristiyan olmasını istediğini açıkça belirtiyor. Bu, operasyon hazırlık brifinginde bulunan birçok kişiyi şok etti."

Söz konusu e-postanın, MRFF'nin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaştan bu yana ABD'ye ait 50'den fazla askeri birlikten aldığı 200'den fazla mesajdan sadece biri olduğu aktarıldı.

BAŞVURULARIN HACMİ: "PATLAMA YAŞANIYOR"

1981-1989'da ABD Başkanı Ronald Reagan döneminin Beyaz Saray hukuk danışmanı, eski bir hava kuvvetleri subayı ve MRFF Başkanı Mikey Weinstein, açıklamasında, Başkan Donald Trump'ın izlediği "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) politikalarına tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde Pentagon'a dini unsurları dahil etme çabalarının yoğunlaştığına işaret eden Weinstein, ofisine gelen başvuruların hacmiyle ilgili olarak, "Patlama yaşanıyor." dedi.

Weinstein, "Çok ırklı ve çok dinli bir orduya Hristiyan milliyetçiliğini dahil etmek, ordunun uzun süredir sürdürülen temelleriyle tam bir tezat oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.